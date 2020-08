AS Roma muda de dono por 591 milhões de euros

“A AS Roma confirmou que chegou a acordo entre a AS Roma SPV LLC, acionista maioritária da AS Roma S.p.A, e o grupo Friedkin para a venda do clube. Os contratos foram assinados na quarta-feira à noite”, indica o comunicado do emblema italiano.

Na mesma nota, a Roma especifica que a operação de venda é feita por 591 milhões de euros e que o contrato definitivo deverá ser assinado no final de agosto, confirmando a entrada do Grupo Friedkin e a saída de James Pallotta, à frente do clube desde 2012.De acordo com a Forbes, o novo proprietário da Roma, Dan Friedkin, empresário de 54 anos, com o centro de negócios, na área da hotelaria e venda automóvel, em Houston, no Texas, tem uma fortuna estimada em 3,6 mil milhões de euros.A Roma, que viu entrar esta época Paulo Fonseca para o lugar de treinador e terminou a Serie A italiana em quinto lugar, defronta esta quinta-feira o Sevilha, em jogo dos oitavos de final da Liga Europa em futebol.

A eliminatória será a um único jogo, depois de ter sido suspensa em março devido à covid-19.