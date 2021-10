Assédio sexual agita futebol feminino australiano

A resposta veio depois da atacante Lisa De Vanna, que fez 150 internacionalizações pela Austrália antes de se retirar em setembro, ter denunciado, na terça-feira, numa entrevista a uma revista de um jornal australiano, que foi assediada sexualmente e intimidada por outros colegas de equipa no início da carreira.", disse a segunda melhor marcadora da seleção australiana de 36 anos.", insistiu.Na entrevista aos diários do News Group, a atleta disse que os incidentes ocorreram em chuveiros e balneários, onde foi atirada ao chão e outras colegas de equipa esfregadas contra ela.", escreveu, no início deste mês, a ex-jogadora na rede social Twitter.





Também a ex-jogadora Rhali Dobson, de 29 anos, que se reformou em março passado, relatou ter sido vítima de assédio sexual.



", disse, no mesmo artigo.





Reação federativa firme







Na sequência destas declarações, a federação australiana afirmou manter "" dos atletas.", disse o organismo, encorajando Vanna e Dobson a apresentar as denúncias através dos "canais apropriados".A federação acrescentou desconher estes incidentes, tendo mantido já um encontro com Lisa De Vanna.Este escândalo de alegado assédio sexual no futebol feminino australiano surgiu depois de denúncias idênticas em outras disciplinas, como natação, hóquei e ginástica.