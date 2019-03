Associação de solidariedade CAIS na lista dos beneficiários da Fundação da FIFA

Lusa Comentários 25 Mar, 2019, 17:44 | Futebol Internacional

A gama de iniciativas sociais apoiadas pela Fundação da FIFA, ainda de acordo com o organismo, "é muito ampla e inclui programas em áreas diversificadas como a educação, saúde, construção da paz, refugiados, liderança e igualdade de género".

A CAIS, que tem como missão contribuir para o melhoramento global das condições de vida de pessoas sem casa, social e economicamente vulneráveis, é a única associação portuguesa a beneficiar do apoio da Fundação da FIFA em 2019.

A lista de 93 organizações sociais apoiadas pela Fundação da FIFA em 2019 é maioritariamente africana e inclui ainda 10 entidades brasileiras.

"O poder do futebol é ilimitado. Todos juntos devemos aproveitar esta oportunidade para levantar mais questões e ajudar as pessoas a sentirem-se integradas", disse o futebolista camaronês Samuel Eto`o, durante um treino com jovens refugiados de um programa apoiado pela Fundação da FIFA.

O programa da Fundação da FIFA segue requisitos claros e os pedidos de apoio só são aceites por organizações não-governamentais sem fins lucrativos (ONG) que sejam não discriminatórias, política e religiosamente independentes e que já executem programas estabelecidos utilizando o futebol para abordar questões sociais e visar crianças ou jovens.

Para garantir a legitimidade de todos os projetos e o uso apropriado dos fundos, os solicitantes devem fornecer declarações financeiras totalmente auditadas e também garantir que outros doadores fornecerão financiamento igual ou superior ao financiamento fornecido pela Fundação da FIFA.