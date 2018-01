Astana renova com treinador búlgaro Stanimir Stoilov

Lusa 08 Jan, 2018, 18:59 | Futebol Internacional

"Nunca escondi que o meu trabalho está em Astana. Conseguimos muita coisa juntos ao longo dos anos, com os meus fãs, a cidade e todo o Cazaquistão, que se tornou minha segunda pátria", disse o técnico búlgaro, de 50 anos, sem especificar o número de anos do novo vínculo.



O campeão do Cazaquistão está a preparar a equipa para a nova época, com o estágio a decorrer nos Emirados Árabes Unidos.



Antes dos dois encontros com os portugueses, a 15 de fevereiro em Astana e 22 de fevereiro em Alvalade, os cazaques têm apenas previsto um jogo de preparação, com os suecos do Hacken.



"Os nossos adeptos são realmente apaixonados por nós. Espero que possamos defender a honra do nosso clube nos jogos com o Sporting. Nestes jogos importantes todos devem envolver-se sem hesitar. Temos de adquirir rapidamente a forma", completou o técnico, que enquanto futebolista representou o Campomaiorense entre 1995 e 1997.



Em 2018, o Astana persegue o pentacampeonato do Cazaquistão.