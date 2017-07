Aston Villa contrata veterano John Terry por uma época

Lusa 03 Jul, 2017, 15:03 | Futebol Internacional

John Terry despediu-se do Chelsea com o título de campeão da Premier League | Reuters

“Estou encantado por me juntar ao Aston Villa. É um clube que admiro há muito tempo, que tem um dos melhores estádios do país e um bom grupo de jogadores. Estou ansioso por ajudar a conseguir algo especial nesta época”, disse Terry, que representou 78 vezes a seleção inglesa.





O defesa central, de 36 anos, deixou o Chelsea no fim da época passada, depois de ter contribuído para a conquista de mais um título de campeão pelo clube londrino, no qual detém o recorde de presenças, com 713 jogos, tendo capitaneado os ‘blues’ em 578.