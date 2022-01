Aston Villa renova com Emiliano Martínez até 2027

O guardião argentino fez a sua formação no Independiente e chegou a Inglaterra para representar o Arsenal com apenas 18 anos, tendo somado vários empréstimos nos 10 anos que representou os ‘gunners’.Depois de nunca ter alcançado a titularidade absoluta no emblema londrino, Martínez rumou na última temporada ao Aston Villa e tem sido o dono da baliza dos "villans".

O guardião tem 14 internacionalizações pela Argentina e foi o titular absoluto da baliza na conquista da Copa América de 2021, relegando para o banco Agustín Marchesín, do FC Porto.