Aston Villa `vira` resultado para vencer Tottenham e subir ao quarto lugar

No norte da capital inglesa, os ‘spurs’ inauguraram o marcador quando decorria o minuto 22, por intermédio de Lo Celso, após ser assistido pelo ex-Sporting Pedro Porro, mas, ainda no primeiro tempo, Pau Torres (45+3), de cabeça, restabeleceu a igualdade, com Watkins (61) a fazer a reviravolta, já no decorrer da segunda parte do jogo da 13.ª jornada.



Com esta vitória, o conjunto de Birmingham passa a ocupar o quarto posto, o último que dá acesso direto à Liga dos Campeões, com os mesmos 28 pontos do Liverpool (terceiro classificado), contra os 29 do Manchester City (segundo) e 30 do líder isolado Arsenal. Já o Tottenham é quinto, com 26.