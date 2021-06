At. Paranaense vence e lidera Brasileirão

A equipa orientada pelo técnico português, que venceu as quatro partidas disputadas até ao momento no campeonato, esteve a perder com um golo de Baralhas, aos 13 minutos, mas deu a volta ao resultado com tentos de Babi Matheus, aos 43, e Christian, aos 71.



Com esta vitória, e apesar de ter um jogo a menos, o Athletico Paranaense é líder com 12 pontos, com um ponto de vantagem em relação ao Fortaleza e Bragantino, e dois sobre o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, que venceu o América também por 2-1.