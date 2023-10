Atalanta, adversário do Sporting na Liga Europa, vence e sobe ao quarto lugar

A figura da partida foi o avançado Gianluca Scamacca, o internacional italiano autor de dois golos e de uma assistência para outro, que abriu o marcador logo aos cinco minutos, antes de ‘servir’ o seu colega de equipa, o médio neerlandês Teun Koopmeiners, que aumentou a vantagem, aos 29.



Na segunda parte, o mesmo Scamacca, servido pelo médio neerlandês Marten de Roon, ‘bisou’ e resolveu a questão do vencedor, quebrando a resistência do Empoli.



Com esta vitória, a equipa treinada por Gian Piero Gasperini subiu ao quarto lugar da Serie A, que é liderada pelo Inter, com 25 pontos, seguido da Juventus, com 23, e do AC Milan, com 22. A Atalanta tem 19, mais um do que o Nápoles, detentor do título.



A Atalanta lidera o Grupo D da Liga Europa, com sete pontos, à frente do Sporting e dos austríacos do Sturm Graz, ambos com quatro, e dos polacos do Raków, em último, com um.