Atalanta afasta campeão em título Nápoles e encontra Juventus na final Taça

A Atalanta eliminou esta quarta-feira o campeão em título Nápoles (3-1), após o ‘nulo’ no encontro da primeira mão, e vai discutir a Taça de Itália com a Juventus, que na terça-feira afastou o Inter.