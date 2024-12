Atalanta e Nápoles seguem separados por dois pontos na frente da Serie A

Já sabendo do resultado da Atalanta, que venceu mais cedo no terreno do Cagliari (1-0), o Nápoles esteve em desvantagem no campo da Udinese, mas deu a volta na segunda metade (3-1), continuando na perseguição ao emblema de Bérgamo.



O internacional francês Florian Thauvin, campeão do mundo em 2018 com os gauleses, deu vantagem ao nono classificado da Serie A aos 22 minutos, na recarga a um penálti que o próprio falhou, mas o Nápoles, que continua sem contar com Mário Rui, afastado da plantel por decisão do treinador Antonio Conte, protagonizou a reviravolta, pelo belga Lukaku, aos 50 minutos, e por Giannetti, aos 76, na própria baliza.



O camaronês Anguissa, aos 81 minutos, confirmou o triunfo napolitano.



O Nápoles passou, assim, a somar 35 pontos contra os 37 da Atalanta, que venceu em Cagliari com um golo da Zaniolo, aos 66 minutos, instantes depois de ter entrado na partida.



Com Rui Patrício, o guarda-redes mais internacional de sempre da seleção portuguesa, no banco, esta foi a 10.ª vitória seguida da formação de Gian Piero Gasperini na Serie A, que subitamente começa a sonhar com o primeiro título de sempre da sua história.



Contudo, com menos dois jogos e 31 pontos, Inter Milão e Fiorentina, terceiro e quarto, respetivamente, ainda podem apanhar a Atalanta na frente.



No último jogo do dia, a Juventus, com Francisco Conceição a entrar na segunda parte, esteve muito perto de perder em casa com o último classificado, o Veneza (2-2), mas o sérvio Vlahovic impediu o ‘escândalo’ nos descontos, com a conversão de uma grande penalidade, aos 90+5 minutos.



A formação de Turim, que vinha de um triunfo sobre o Manchester City (2-0), na Liga dos Campeões, segue no sexto lugar da Serie A, com 28 pontos, agora mais longe da luta pelo título e também dos lugares de ‘Champions’.