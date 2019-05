Atalanta empata em Turim e fica mais perto da `Champions`

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 22:23 | Futebol Internacional

A 37.ª e penúltima jornada deixou a luta pela ‘Champions’ ao rubro, com a Atalanta, agora terceira, e Inter Milão, quarto, em posição de acesso, com apenas mais um ponto do que o AC Milan, quinto, e mais três do que a Roma, sexta, que também ainda tem possibilidade.



Com João Mário e Cédric Soares como suplentes não utilizados, o Inter Milão até podia ter confirmado já um lugar na mais importante prova europeia de clubes, mas sofreu uma pesada derrota por 4-1 no terreno do Nápoles, que já tem o segundo posto definido.



No San Paolo, o espanhol Fabian Ruiz foi a grande figura da partida, tendo assinado dois golos para a formação da casa.



A Atalanta aproveitou e igualou a equipa de Milão no terceiro posto, com um empate em Turim com a Juventus, num jogo em João Cancelo e Cristiano Ronaldo foram titulares no emblema campeão.



O esloveno Ilicic deu vantagem à Atalanta aos 33 minutos, mas o croata Mandzukic manteve a Juventus imbatível em casa, aos 80.



Um dos grandes vencedores da ronda foi o AC Milan, que bateu no San Siro o já despromovido Frosinone, por 2-0, com golos do polaco Piatek e do espanhol Suso.



O Torino também ainda podia estar na luta pela ‘Champions, mas foi goleado por 4-1 no campo do Empoli, que saiu da zona de despromoção, por troca com o Génova, e continua com hipóteses de ficar na Serie A.



Além de Empoli e Génova, Udinese e Fiorentina também vão para a última jornada ainda sem a manutenção garantida, grupo em que poderá ainda entrar o Bolonha, caso seja derrotado no terreno da Lazio, na segunda-feira.



Fora de perigo ficou o Parma, que recebeu e bateu precisamente a Fiorentina, por 1-0, num jogo em que Bruno Alves esteve ausente, devido a castigo.