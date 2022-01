Atalanta empata líder Inter após oito triunfos consecutivos

Com os mesmos 21 jogos disputados, o Inter soma agora 50 pontos, mais dois do que o AC Milan, com o quarteto com apuramento direto para a Liga dos Campeões a ficar completo com o Nápoles, com 43, e Atalanta, com 42.



Num jogo muito intenso, sobretudo na etapa complementar, o Inter teve várias situações para marcar, ainda assim o seu melhor jogador foi o guarda-redes Handanovic, que negou surpresa maior aos anfitriões, que têm um ponto de vantagem para a Juventus, que tem mais um desafio disputado.



A meio da semana, o Inter teve um desafio desgastante, na conquista da Supertaça, pois o triunfo, por 2-1, sobre a Juventus, foi consumado no último minuto do prolongamento.



A ronda marcou a estreia, feliz, de Sérgio Oliveira pela Roma de José Mourinho, pois foi dele o único golo no triunfo, por 1-0, sobre o Cagliari.



Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC Porto, foi titular dias após chegar à capital italiana -- José Mourinho apostou também no guarda-redes Rui Patrício, decisivo aos 84 ao defender um remate para a trave -- e seria o autor do único golo do encontro, de penálti, aos 33 minutos, que o mesmo 'conquistou', e que terminou a seca dos romanos, que não venciam há três desafios, com duas derrotas e um empate.



A Roma é sexta, com os mesmos 35 pontos dos rivais da Lazio, sétimos, a seis pontos da Juventus, quinta.



Dia de estreia também para Nani, campeão da Europa por Portugal em 2016, em nova etapa na sua carreira, agora no Veneza de Itália, na receção ao Empoli.



O futebolista de 35 anos entrou aos 71 minutos e passados cerca de 100 segundos foi decisivo na assistência para o nigeriano David Okereke, que empatou a 1-1, dando maior justiça ao resultado.



O Veneza, que não vence há oito jogos, com cinco derrotas e três empates, é 17.º com 18 pontos, dois acima da linha de água, enquanto o Empoli que tem três empates e duas derrotas nos derradeiros cinco desafios, é 11.º, com 29.



Miguel Veloso foi titular no Verona que foi ganhar por 4-2 em casa do Sassuolo, com um 'hat-trick' do médio checo Antonín Barak.