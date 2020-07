Atalanta vence Bolonha e é 2.º da Serie A

O internacional "cafetero", que começou a partida no banco de suplentes, foi lançado pelo técnico Gian Piero Gasperini ao intervalo, acabando por anotar o único tento do encontro aos 62 minutos, após passe de Duván Zapata.O conjunto de Bérgamo, que já tinha assegurado um lugar no top-4 da Serie A e, por consequência, também uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, leva 15 jogos sem perder na prova, entre os quais 12 vitórias.Com o triunfo, a Atalanta subiu ao segundo lugar, com 74 pontos, menos seis do que a líder Juventus, que na quinta-feira visita a Udinese, e mais dois do que o Inter de Milão, que recebe a Fiorentina, esta quarta-feira.





AC MIlan continua a recuperar







O AC Milan continua a recuperação encetada após a retoma da competição e subiu ao quinto lugar, depois de vencer por 2-1 o Sassuolo, num encontro no qual o português Rafael Leão não saiu do banco de suplentes dos "rossoneri".O sueco Zlatan Ibrahimovic bisou, aos 19 e 45+2 minutos, sendo que, pelo meio, Francesco Caputo igualou para a equipa da casa, aos 42, de grande penalidade.A formação milanesa soma 59 pontos, mais um do que a Roma, do português Paulo Fonseca, e mais três que o Nápoles, formações que esta quarta-feira visitam SPAL e Parma, respetivamente