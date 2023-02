Atalanta vence fora e sobe a terceiro

Com o triunfo no estádio Olímpico de Roma, a Atalanta passa a somar 41 pontos na terceira posição da tabela, em igualdade com a Roma, do treinador português José Mourinho, que empatou 1-1 com o Lecce e caiu para quarto, e AC Milan, quinto.



Davide Zappacosta, aos 23 minutos, e o dinamarquês Rasmus Hojlund, aos 65, foram os marcadores dos golos da Atalanta, que infligiu à Lazio o quarto jogo consecutivo em todas as competições, terceiro na liga, sem vencer e a queda para o sexto lugar (fora da Liga dos Campeões).



A Roma, orientada por José Mourinho e com o guarda-redes internacional português Rui Patrício na baliza, empatou 1-1 na deslocação ao recinto do Lecce, numa partida em que dominou, mas desperdiçou várias oportunidades de golo.



Um autogolo do defesa brasileiro Roger Ibañez, aos sete minutos, deu vantagem ao Lecce, mas uma grande penalidade convertida com sucesso por Paulo Dybala, aos 17, repôs a igualdade no marcador, que não mexeu mais até ao final do jogo.



A Roma integra o trio de equipas com 41 pontos, a dois do Inter, segundo, e a 15 do líder Nápoles, que nesta jornada defrontam Sampadoria (segunda-feira) e Cremonese (domingo), respetivamente, e o Lecce é 14.º, com 24.



O encontro entre Empoli e Spezia terminou empatado a 2-2, com Daniele Verde a bisar aos 25 e aos 31 minutos para os visitantes, mas com a formação da casa a marcar por Cambiaghi, aos 71, e a chegar à igualdade por Vignato, já aos 90+4.



O Empoli segue na 10.ª posição, com 27 pontos, enquanto o Spezia é 17.º, com 19, sendo o primeiro clube acima da linha de permanência, com cinco pontos de vantagem, e mais um jogo, do que o Verona (18.º).