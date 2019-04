Atalanta `vira` resultado em casa do Nápoles e sobe a quinto em Itália

Comentários 22 Abr, 2019, 21:36 | Futebol Internacional

O colombiano Duván Zapata foi a estrela do encontro, ao marcar, aos 69 minutos, o 21.º golo na 'Serie A', depois de o belga Mertens abrir o marcador para a equipa da casa, aos 28, antes de assistir o croata Pasalic para o golo da vitória, aos 80.



Sem Mário Rui, o Nápoles somou a segunda derrota seguida, depois da eliminação frente ao Arsenal nos quartos de final da Liga Europa, e ficou ainda mais longe da já campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo.



Os napolitanos têm 67 pontos, menos 20 do que a formação de Turim, campeã a cinco jornadas do fim, após o triunfo caseiro com a Fiorentina (2-1), com seis pontos de vantagem para o terceiro, o Inter, que empatou a uma bola com a Roma.



Essa igualdade permitiu à Atalanta subir ao quinto posto, por troca com os romanos, igualando ainda o AC Milan no quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões.