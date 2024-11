Atalata junta-se ao Inter no comando

A equipa de Bérgamo adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, pelo internacional transalpino Mateo Retegui, vantagem que ampliou à beira do intervalo, pelo médio brasileiro Ederson, aos 39, abrindo caminho para um triunfo tranquilo.



Todavia, o Parma reagiu e, no início da segunda parte, reduziu para 2-1, pelo dianteiro Matteo Cancellieri, reentrando na discussão do resultado, colocando a Atalanta e o seu treinador, Gian Piero Gasperini, que seria expulso aos 54 minutos, sob pressão.



Quem aplicou o ‘xeque-mate’ na resistência do Parma foi o internacional nigeriano Ademola Lookman, quando, a um quarto de hora do final, fez o terceiro golo e consumou a ascensão da sua equipa ao topo da Serie A.



A Atalanta passou assim a liderar, com 28 pontos, em igualdade com o Inter, segundo, e à frente do Nápoles, com 26 (menos um jogo), e de um trio composto pela Fiorentina, Lazio (ambos com menos um jogo) e Juventus, todos com 25 pontos.



A equipa napolitana pode recuperar a liderança isolada caso vença no domingo na receção à Roma, enquanto Fiorentina e Lazio podem alcançar Atalanta e Inter em número de pontos, se, no mesmo dia, também vencerem os respetivos jogos, frente a Como, fora, e a Bolonha, em casa.