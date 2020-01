Athletic Bilbau bate Tenerife nos penáltis e está nos "quartos" da Taça do Rei

A equipa das Canárias, que milita na II Liga espanhola, abriu o marcador aos oito minutos por Joselu, de grande penalidade, mas Iñaki Williams restabeleceu a igualdade aos 17, num duelo pessoal que se repetiu no tempo regulamentar, com o primeiro a bisar aos 21 e o segundo aos 54, já na segunda parte, o que obrigou a um prolongamento de meia hora.Neste tempo extra, as duas equipas voltaram a igualar-se, com o Tenerife, mais uma vez, a adiantar-se no marcador, aos 105+1 minutos, por Daniel Gomez, de grande penalidade, e a equipa basca a restabelecer o empate, a três golos, aos 118, por Yuri Berchiche.Tornou-se então necessário recorrer a uma série de cinco penáltis para cada lado para apurar quem seguiria em frente na Taça do Rei, tendo sido mais competente o Athletic Bilbau, que falhou apenas um castigo máximo enquanto a equipa insular desperdiçou dois.De realçar o facto de a equipa basca ter atuado desde praticamente o início do jogo com menos um jogador em campo, por expulsão do guarda-redes Iago Herrerin, logo aos dois minutos, devido a uma entrada dura fora da área, o que obrigou ao sacrifício de um defesa, Unai Nuñez, para a entrada do guarda-redes Jikin Ezkieta.

O Tenerife também viu um jogador seu ser expulso (Carlos Ruiz), mas apenas aos 94 minutos, já no decurso do prolongamento.