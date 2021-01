Athletic Bilbau despede treinador Gaizka Garitano depois de vencer Elche

“O Athletic decidiu dispensar Gaizka Garitano e a sua equipa técnica da liderança da equipa principal, que tinha assumido em 05 de dezembro de 2018”, informou o emblema espanhol, lembrando que o treinador estava no clube desde 2017.



Segundo a imprensa espanhola, o lugar do técnico começou a ser questionado nas últimas semanas, mas nada fazia prever a sua saída após vencer hoje o Elche, num jogo em que o Athletic dominou e podia ter vencido por uma vantagem mais larga.



Diante do Elche, a equipa garantiu a vitória aos 25 minutos, graças a um golo de Iker Muniain.



Na classificação na Liga, o Athletic Bilbau é nono classificado, com 21 pontos, a seis do Sevilha, que é sexto.