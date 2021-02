Athletic Bilbau e Levante empatam na 1.ª mão da meia-final da Taça do Rei

A equipa visitante foi a primeira a marcar, aos 26 minutos, pelo médio Gonzalo Melero, após assistência do avançado Jorge de Frutos, e a formação basca só restabeleceu o empate na segunda parte, aos 58, pelo central Inigo Martinez.O internacional português Rúben Vezo iniciou o jogo no banco do Levante, mas seria lançado em campo aos 81 minutos, a render o médio Enis Bardhi, da Macedónia do Norte.Com este resultado, a questão do segundo finalista fica adiada para a segunda mão, em Valência, marcada para o dia 4 de março, quinta-feira, altura em que já se saberá quem é o primeiro finalista, visto que já se terá realizado a segunda mão da outra meia-final, entre o FC Barcelona e o Sevilha.Na primeira mão, disputada na quarta-feira, o Sevilha venceu a equipa catalã por 2-0, vantagem importante, mas a eliminatória continua em aberto, tanto mais que o FC Barcelona, em Camp Nou, terá ainda uma palavra a dizer no desfecho da eliminatória.De salientar que o Athletic Bilbau tem no seu currículo 24 Taças do Rei, sendo apenas ultrapassado pelo FC Barcelona, que conquistou este troféu em 30 edições.