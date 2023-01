Athletic Bilbau empata na receção ao Osasuna

A equipa basca foi a que mais posse de bola teve e a que mais procurou o golo, mas o Osasuna defendeu sempre de forma muita compacta e acabou por levar um ponto com mérito.



Com este empate, as duas equipas mantiveram as posições relativas na tabela classificativa, com o Athletic Bilbau em sétimo lugar, com 26 pontos, e o Osasuna, em oitavo, com 24.



O campeonato é liderado pelo FC Barcelona, com 41 pontos, seguido do Real Madrid, com 38, da Real Sociedad, com 32, e do Betis, com 28.