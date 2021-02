Athletic Bilbau goleia em Cádis e sobe ao 10º lugar na I Liga espanhola

Uma entrada forte da equipa basca traduziu-se num golo cedo, logo aos quatro minutos, pelo avançado Alejandro Berenguer, vantagem ampliada ao minuto 15 pelo médio Unai Lopez e ao minuto 29, com o ‘bis’ de Berenguer.



Na segunda parte, mesmo a gerir a vantagem, o clube basco acabou por aumentá-la aos 52 minutos, com o quarto golo, pelo avançado Inaki Williams.



Com este triunfo, o Athletic sobe ao 10.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Cadiz é 15.º, com 24, numa tabela classificativa encabeçada pelo Atlético Madrid, com 54 (menos dois jogos), seguido do Real Madrid, com 49, do FC Barcelona, com 46, e do Sevilha, com 45.