Athletic Bilbau vence Levante e está na final da Taça de Espanha

Cerca de um mês depois de ter cedido um empate 1-1 no primeiro jogo, o Athletic viu-se em desvantagem desde os 17 minutos, através de um golo de Martí Roger, mas conseguiu empatar o jogo e a eliminatória aos 30, numa grande penalidade convertida por Raúl García.O Levante, que contou com o central português Rúben Vezo no "onze", foi mantendo o sonho de alcançar a final da "Copa del Rey" pela primeira vez, só que as esperanças caíram por terra no prolongamento.Estavam decorridos 112 minutos, quando Alex Berenguer marcou o tento decisivo para o Athletic Bilbau, beneficiando de um desvio em Nikola Vukcevic, antigo médio do Sporting de Braga, que traiu o guarda-redes Abarisketa.A formação basca garantiu, assim, a 39.ª presença na final da Taça de Espanha, na qual vai defrontar, pela oitava vez, o FC Barcelona, que na quarta-feira eliminou o Sevilha, também no prolongamento.De resto, o Athletic vai disputar duas finais da Taça de Espanha este ano, já que em 3 de abril jogará com a rival Real Sociedad a decisão da prova da época passada, que foi adiada devido à pandemia de covid-19.