Athletic Bilbau volta a tropeçar e perde gás na corrida à Liga dos Campeões

Os bascos, que na ronda anterior tinham cedido igualdade 0-0 em casa ante do Leganes, até recuperaram de duas desvantagens, contudo não foram além disso, num desafio muito nivelado.



O Bilbau é quarto, derradeira posição que garante a ‘champions’, com 41 pontos, a quatro do FC Barcelona, com 45, e com mais quatro do que o Villarreal, quarto, com 37.



O Real Madrid, que no sábado perdeu 1-0 em casa do Espanyol, comanda com 49 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid, com 48, depois de vencer o Maiorca.



O Valência de André Almeida continua num bom momento e venceu o Celta de Vigo, por 2-1, conseguindo seis pontos nos últimos nove possíveis: ainda assim, mantém o penúltimo lugar, com 19 pontos, enquanto os galegos são 13.º, com 25.



O Osasuna ganhou à Real Sociedad por 2-1, subindo a sétimo, com 30 pontos, a dois o sexto, o Rayo Vallecano, que garante uma vaga nas provas da UEFA, enquanto os visitantes são 11.º, com 28.



No primeiro desafio do dia, o polaco Robert Lewandowski marcou o único golo com que o FC Barcelona venceu o Alavés, 18.º e antepenúltimo, com somente 21 pontos.