Athletic de Bilbau elimina Real Madrid da Taça do Rei

No estádio San Mames, em Bilbau, os campeões espanhóis, que tiveram uma baixa importante com a ausência do ponta de lança francês Karim Benzema, sofreram o único golo da partida já na reta final, aos 89 minutos, tento apontado pelo avançado Alex Berenguer.



O Athletic Bilbau teve menos posse de bola do que o Real Madrid, mas foi sempre a equipa mais incisiva, mais perigosa no ataque e que mais perto esteve do golo.



No outro jogo dos quartos de final, o Bétis, com o guarda-redes português Rui Silva e o médio William Carvalho, ambos internacionais, foi a San Sebastián golear a Real Sociedad por números surpreendentes.



A goleada começou a ser desenhada aos 12 minutos, por Juanmi, que "bisou" aos 57, acabando o Bétis por chegar à goleada perto do final da partida, aos 83 e 87, pelo avançado brasileiro Willian José e por Aitor Ruibal, que tinha entrado aos 77 a render Juanmi.



Além do Athletic Bilbau e do Bétis, garantiram presença nas meias-finais da Taça do Rei o Valência, que recebeu e venceu o Cádiz, por 2-1, e o Rayo Vallecano, que afastou o Maiorca em casa, ao vencer por 1-0, na quarta-feira.