Athletic elimina FC Barcelona da Taça de Espanha

Numa reedição da final de 2020/21, que pendeu para o "Barça", a formação basca esteve melhor e acabou por impor essa justiça no tempo extra, graças ao segundo tento de Iker Muniain, de penálti, aos 105+1 minutos, a castigar bola no braço de Jordi Alba.



No tempo regulamentar, um endiabrado Nico Williams encontrou Iker Muniain na área, com o extremo a abrir a contagem para a equipa da casa logo aos dois minutos, com um remate em arco.



Aos 20 minutos, o reforço Ferrán Torres, a fazer o segundo jogo pelos "culés", abriu a sua conta pessoal no clube da melhor forma, com outro remate colocado e em arco, repondo uma igualdade só desfeita já perto do fim, aos 86, quando Piqué falhou o alívio e Iñigo Martínez fez o 2-1.



Sem baixar os braços, a formação liderada por Xavi viu a persistência recompensada com um golo de Pedri, aos 90+3 minutos, após um passe acrobático do veterano brasileiro Dani Alves, forçando o prolongamento.



Nos 30 minutos adicionais, o penálti de Muniain acabou por ser decisivo para o apuramento do Athletic, a segunda equipa com mais troféus (23), contra 31 do FC Barcelona.