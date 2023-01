Atl. Madrid atrasa-se na corrida pelo pódio

O avançado argentino Angel Correa, servido pelo médio Kondogbia, inaugurou o marcador, quando estavam decorridos 18 minutos, mas os andaluzes, com o luso Samuel Costa a titular, restabeleceram a igualdade ainda antes do tempo de descanso, aos 37, por intermédio do maliano El Bilal Touré.



Há dois jogos sem vencer na prova, os ‘colchoneros’ permanecem no quarto posto, com 28 pontos, os mesmos do Villarreal (quinto), contra os 41 do líder FC Barcelona, 38 do Real Madrid (segundo) e 35 da Real Sociedad (terceira).



No primeiro jogo do dia, o Espanyol regressou aos triunfos na La Liga oito jogos depois, no campo do Getafe (2-1), que teve Domingos Duarte entre os titulares.



O avançado Joselu, à passagem do minuto seis, abriu o ativo no Coliseum Alfonso Pérez, nos arredores de Madrid, mas, logo a seguir, o turco Enes Unai (sete) anotou o tento do empate, que se manteve até aos 62 minutos, altura em que Javi Puado decidiu a favor dos catalães.



Com este resultado, os dois emblemas partilham os 14.º lugar, com 17 pontos, os mesmos de Celta de Vigo (16.º), de Carlos Carvalhal, e Valladolid (17.º).