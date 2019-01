Atl. Madrid bate Getafe e pressiona Barcelona

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 17:30 / atualizado em 26 Jan, 2019, 17:31 | Futebol Internacional

O francês Antoine Griezmann, aos 27 minutos, e Saúl Ñíguez, aos 37, apontaram os tentos dos ‘colchoneros’, que, depois, controlaram a vantagem na segunda parte.



No Getafe, que contou com o português Antunes até aos 58 minutos, destaque para as duas expulsões, por acumulação de amarelos, sobre o final, do togolês Djene Dakonam, aos 88, e do uruguaio Leandro Cabrera, aos 90+1.



O conjunto de Diego Simeone passou a contar 44 pontos, contra 46 do líder FC Barcelona e 36 de Sevilha e Real Madrid, que seguem igualados no terceiro posto. O Getafe é sexto, com 31.



No primeiro encontro do dia, o Sevilha goleou em casa o Levante por 5-0, com cinco golos na segunda parte, um deles do avançado internacional português André Silva.



O jovem avançado luso apontou o segundo tento, aos 60 minutos, o nono na prova, mais de dois meses depois do oitavo, que a 25 de novembro de 2018 tinha valido o triunfo por 1-0 na receção ao Valladolid.



O francês Wissam Ben Yedder, aos 48 minutos, o argentino Franco Vazquez, aos 71, Pablo Sarabia, aos 80, de grande penalidade, e o holandês Quincy Primes, aos 90, na recarga a um penálti por si falhado, apontaram os outros tentos da formação da Andaluzia.