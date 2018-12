Atlanta United campeão da liga norte-americana de futebol

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 14:39 | Futebol Internacional

Um golo do avançado venezuelano Josep Martinez, melhor marcador da liga e melhor jogador do campeonato, aos 39 minutos, deu vantagem ao Atlanta, que aumentou o marcador na segunda parte, através do defesa argentino Franco Escobar, aos 54 minutos.



Perante um recorde de 73.000 espetadores, presentes no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a equipa garantiu o seu primeiro título na MLS, apenas uma época depois de se estrear na competição, em 2017.



O título da formação do estado da Geórgia teve a ‘mão’ do ex-selecionador argentino Tata Martino, há duas épocas no Atlanta e que se despede do clube, juntando no seu palmarés o campeonato norte-americano a uma liga argentina e quatro paraguaias.



O Atlanta United sucede como campeão da MLS ao Toronto FC, vencedor em 2017.