Atlético de Madrid, ainda sem João Félix, volta a vencer na Liga espanhola

Depois dos empates fora com Alavés e Sevilha, o treinador Simeone voltou a apostar em Correa e Morata no ataque, com ambos a protagonizarem a reviravolta no marcador, quando os 'colchoneros' perdiam por um golo.



Darder marcou para o Espanyol aos 38 minutos, mas Correa fez o 1-1 ainda antes do intervalo, com um centro remate ao qual Morata ainda acorreu, e depois foi o mesmo Morata a fazer o 2-1, aos 58.



A tranquilidade para o 'Atleti' chegou nos descontos, pelos pés de Koke, aos 90+1, solicitador por Diego Costa, que tinha entrado 10 minutos antes.



O triunfo deixa a equipa do Atlético de Madrid no terceiro lugar, com 24 pontos, a um dos líderes FC Barcelona e Real Madrid, cujo clássico da 10.ª jornada em Camp Nou foi adiado, devido aos incidentes recentes na Catalunha.



Em outros jogos de hoje, o Athletic Bilbau venceu o Levante por 2-1, com Hernâni a entrar nos forasteiros aos 76 minutos.



O Levante (12.º) marcou primeiro, por Postigo, aos 45+1, mas os bascos deram a volta ao marcador, com golos de Muniain, aos 57, e Capa, as 88.



Antes, o Maiorca (16.º) venceu o Villarreal (10.º), por 3-1, num encontro em que a equipa balear beneficiou de duas grandes penalidades, convertidas por Júnior (13) e Rodríguez (23) ainda na primeira parte.



Ainda hoje, o Getafe recebe o Osasuna e realiza-se o dérbi entre Bétis e Sevilha.