Atlético de Madrid aproxima-se provisoriamente da liderança

O brasileiro Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, deu vantagem aos madrilenos, aos 26 minutos, com o francês Antoine Griezmann a confirmar, aos 90+3, o triunfo na 500.ª partida do argentino Diego Simeone como treinador do Atlético de Madrid.



Com esta vitória, os ‘colchoneros’ passam a somar 48 pontos, a um do Real Madrid, que visita ainda hoje o Espanyol, e com mais seis do que o FC Barcelona, que, no domingo, recebe o Alavés, enquanto o Maiorca, no qual o português Chiquinho entrou para o lugar do compatriota Samu Costa, aos 90+1 minutos, é sétimo, com 30.



O Villarreal segurou a vantagem no quinto posto, ao golear em casa o lanterna-vermelha Valladolid, por 5-1, com golos de Ayoze Perez (42), do senegalês Pape Gueye (64), de Santi Comesana (70), do francês Thierno Barry (86) e de Denis Suarez (90+1), tendo o marroquino Selim Amallah (90+4) reduzido.



O Getafe, 14.º classificado, com 24 pontos, e o Sevilha, 11.º, com 28, empataram a zero, uma igualdade que permitiu ao clube dos arredores de Madrid ficar provisoriamente quatro pontos acima da zona de despromoção.