Atlético de Madrid bate Leganés e aproxima-se provisoriamente do FC Barcelona

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 17:44 | Futebol Internacional

Depois de uma falta de Omerou sobre Angel Correa, na área, Saúl Ñíguez, entrado ao intervalo, deu o triunfo aos ‘colchoneros’, ao marcar na recarga a um penálti falhado por ele próprio, com defesa para a frente de Lunin.



Com este resultado, o Atlético de Madrid solidificou o segundo lugar, com 56 pontos, contra 60 do líder FC Barcelona, que recebe ainda hoje o Rayo Vallecano, e 48 do Real Madrid, terceiro, e com deslocação no domingo ao reduto do Valladolid.



No outro encontro já hoje disputado, o Alavés empatou 1-1 na receção ao Eibar, com o japonês Takashi Inui a adiantar os locais, aos 58 minutos, e Marc Cardona a empatar, aos 71.