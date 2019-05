Atlético de Madrid derrotado por 3-0 em casa do Espanyol

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 18:26 | Futebol Internacional

Godin, aos 45+1, na própria baliza, e Borja Iglésias, aos 52 e 89, o segundo na conversão de uma grande penalidade, anotaram os tentos da vitória da equipa de Barcelona.



O Atlético de Madrid mantém os 74 pontos, a nove do já campeão FC Barcelona, que hoje visita o Celta de Vigo, enquanto o Real Madrid, que no domingo recebe o Villarreal, é terceiro a nove pontos.



O Espanyol subiu ao oitavo lugar com 47 pontos e ainda alimenta vagas esperanças quanto a um lugar Europeu, à distância de cinco pontos, e que se esfuma com um êxito do Valência nos três jogos que ainda tem de disputar.



O central português Ruben Vezo marcou no triunfo do Levante, por 4-1, sobre o Rayo Vallecano de Bebé, que terminou o jogo com 10, por expulsão de Adri Embarba, aos 82.



Campanã (14), Ruben Vezo (43), Jason (85) e Bardhi (90) fizeram os golos do Levante, enquanto Álvaro Garcia (71) fez o tento de honra dos forasteiros.



O Levante é 15.º com 40 pontos e com isso garantiu a permanência, enquanto o Rayo Vallecano é penúltimo com 31, a seis de um lugar da ‘salvação, ocupado por Girona e Celta de Vigo, que têm menos um jogo.