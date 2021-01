Atlético de Madrid é `campeão de inverno` em Espanha, mesmo com jogos em atraso

O jogo do estádio Wanda Metropolitano, em atraso da primeira jornada, teve um golo em cada parte, primeiro pelo argentino Ángel Correa, aos 17 minutos, com um remate rasteiro, e depois por Saúl Ñíguez, aos 75, a fechar uma jogada de contra-ataque.



Os 'colchoneros' chegam aos 41 pontos, quando estão disputadas 18 jornadas, sendo que ainda têm dois jogos para acertar calendário. O Real Madrid é segundo com 38 pontos e já não poderá impedir o estatuto de 'campeão de inverno' à equipa de Diego Simeone.



João Félix foi poupado de início e só entrou aos 66 minutos, para o lugar de Correa, na mesma ocasião em que também entrou Saúl, para a posição de Lemar.