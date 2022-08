Atlético de Madrid empresta Lodi ao Nottingham

“O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação ao Atlético Madrid do defesa lateral Renan Lodi num empréstimo por uma temporada”, lê-se em comunicado do clube inglês.



Os "colchoneros" também comunicaram o “acordo para o empréstimo até ao final da corrente época”, sublinhando que Lodi “prolongou o seu contrato com o clube até 2026”.



O defensor esquerdo de 24 anos, 15 vezes internacional pelo Brasil, chegou à capital espanhola em 2019, após transferência do Atlético Paranaense, e contribuiu para o título nacional dos madrilenos em 2020/21, totalizando até agora 118 jogos e seis golos marcados pelos espanhóis.