Atlético de Madrid está nas meias-finais da Taça do Rei

Um golo do avançado neerlandês Memphis Depay, aos 79 minutos, após uma assistência do argentino Angel Correa, deu a vitória aos "colchoneros" e garantiu-lhes uma das quatro vagas das meias-finais.No entanto, o Atlético podia ter chegado ao golo mais cedo, quando o dianteiro francês Antoine Griezmann desperdiçou um penálti, aos 26 minutos, ou quando Depay viu o videoárbitro (VAR) anular-lhe um golo por posição de fora de jogo.O Sevilha esteve à beira de forçar um prolongamento, ao minuto 90+6, quando o árbitro Jesus Gil Manzano assinalou penálti contra o Atlético de Madrid por falta de Pablo Barrios, mas reverteu a decisão após rever a jogada no monitor por indicação do VAR, deixando furiosos os jogadores da equipa andaluza.O Atlético de Madrid junta-se assim nas meias-finais ao Athletic Bilbau, à Real Sociedad e ao Maiorca, que eliminaram nos quartos de final FC Barcelona, Celta de Vigo e Girona, respetivamente.