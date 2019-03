Atlético de Madrid-FC Barcelona bate recorde de assistência em jogos de futebol feminino de clubes

Lusa Comentários 17 Mar, 2019, 15:41 / atualizado em 17 Mar, 2019, 15:46 | Futebol Internacional

No seu site oficial, o organismo revelou que estiveram 60.739 pessoas no Wanda Metropolitano, em Madrid, um número, segundo a RFEF, nunca alcançado em todo o mundo num jogo de futebol feminino entre clubes.



O recorde anterior de assistências em Espanha era de 48.121 espetadores, alcançado este ano, em janeiro, num encontro dos quartos de final da Taça do Rei entre Athletic Bilbau e Atlético de Madrid, no San Mamés.



A nível europeu, o máximo de assistência num jogo de futebol feminino estava em 50.212, registado em 2012, na final da Liga dos Campeões, entre Lyon e Frankfurt.



Em termos de seleções, o recorde é bem mais elevado e foi estabelecido em 1999, na final do Mundial entre os Estados Unidos e China, com 90.185 pessoas a marcarem presença no Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



O FC Barcelona acabou por vencer o encontro com o Atlético Madrid, por 2-0, mas o emblema ‘colchonero’, bicampeão, continua a liderar a liga espanhola, agora com três pontos de vantagem sobre as catalãs.



A portuguesa Dolores Silva iniciou o jogo no banco de suplentes do Atlético de Madrid, mas foi lançada no encontro aos 68 minutos.