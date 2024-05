Atlético de Madrid garante um lugar na "Champions"

Com o triunfo por 3-0 em Getafe os "colchoneros" garantiram, no mínimo, o quarto lugar, o derradeiro de acesso à "Champions".



Com Antoine Griezmann em foco, o Atlético de Madrid impôs-se facilmente ao vizinho Getafe, com três golos do internacional francês, aos 27, 42 e 51 minutos.



O Atlético de Madrid segue na quarta posição, com 73 pontos, a dois do Girona, terceiro, e a três do FC Barcelona, segundo, com 76 pontos e menos um jogo, enquanto o campeão Real Madrid contabiliza já 93.



O Getafe, que sofreu a terceira derrota consecutiva, é 10.º, com 43 pontos.