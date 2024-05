Atlético de Madrid ilibado por gritos racistas

Em comunicado, a RFEF elogiou a “colaboração ativa” do Atlético, que tinha recorrido contra o encerramento parcial do seu estádio nos dois próximos jogos da Liga e uma multa de 20 mil euros na sequência do incidente, ocorrido durante a 33.ª jornada.



O internacional espanhol Nico Williams foi chamado de macaco quando se preparava para cobrar um pontapé de canto durante a derrota da sua equipa por 3-1, em Madrid, tendo o incidente, comunicado pelo jogador ao árbitro, levado à interrupção do jogo.



O autor dos insultos foi identificado pelas câmaras de vigilância do estádio e entregue à Polícia após o jogo, tendo sido posteriormente expulso pelo clube, que suspendeu o seu bilhete de época no Metropolitano (casa do Atlético de Madrid).



Na sua resolução de hoje, a RFEF congratulou-se com a rápida condenação do clube pelo abuso, que qualificou como “um incidente isolado, perpetrado por um único indivíduo” e “não por um grupo indeterminado”, o que justificou a anulação de quaisquer sanções.



Apesar dos esforços dos organismos governamentais, que agora comunicam todos os incidentes às autoridades e intensificam as campanhas de comunicação, a Espanha continua a lutar contra o racismo nos seus estádios, de que Vinicius, avançado do Real Madrid, é vítima frequente.