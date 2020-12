Atlético de Madrid isola-se na liderança em Espanha com `bis` de Suárez ao Elche

O uruguaio Luis Suárez foi a grande figura do jogo, ao marcar os dois primeiros golos dos ‘colchoneros’, aos 41 e 55 minutos, assistido pelo inglês Kieran Trippier e o belga Yannick Ferreira Carrasco, respetivamente.



Os forasteiros ainda reentraram na luta pelos pontos, com um tento de cabeça do argentino Lucas Boye, aos 64 minutos, após um canto, mas, aos 78, Diego Costa, que substituíra João Félix, aos 74, fez o 3-1, num penálti duvidoso.



Na classificação, o ‘onze’ do argentino Diego Simeone, que na última ronda tinha perdido fora com o Real Madrid por 2-0, passou a contar 29 pontos, em 12 jogos, contra 26 da Real Sociedad, em 14, e 26 dos ‘merengues’, em 13.