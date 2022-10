Atlético de Madrid isola-se no terceiro lugar

O jogo, da 11.ª jornada, opôs duas equipas igualadas na classificação, com 20 pontos, em luta direta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, pelo que a vitória dos 'colchoneros' é importante.



Agora com 23 pontos, o Atlético de Madrid fica mais um do que a Real Sociedad e somente atrás de Real Madrid (31) e FC Barcelona (25 e um jogo a menos).



João Félix entrou na equipa visitante, aos 76 minutos, quando a sua equipa ganhava já por 2-0, enquanto William Carvalho e o guarda-redes Rui Silva foram titulares no 'onze' bético.



No estádio Benito Villamarín, a primeira parte foi muito equilibrada e sem golos, após o que os pupilos de Diego Simeone conseguiram ser melhores e impor a primeira derrota caseira da época ao Betis.



Aos 54 minutos, Griezmann surpreendeu com um canto direto, abrindo o marcador, num 'golo olímpico' que naturalmente deixa 'mal na fotografia' Rui Silva.



Rui Silva também não esteve bem no segundo golo dos 'colchoneros', aos 70 minutos: após uma boa triangulação de ataque, Griezmann apareceu em frente ao guarda-redes e rematou, com a bola a passar entre as pernas do português.



Numa tarde 'para esquecer', Rui Silva ainda viu o cartão amarelo, no minuto 88.



Quanto a João Félix, rendeu Griezmann para o quarto de hora final, quando a missão principal era, já, segurar a vantagem.



Fekir, que começou a partida no banco do Betis e entrou aos 75, ainda reduziu, aos 84 minutos, de livre direto, mas o resultado não passou daí.



No outro jogo da Liga espanhola já jogado hoje, o lanterna-vermelha Elche arrancou um empate em Barcelona ao Espanyol (2-2).