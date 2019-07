Atlético de Madrid realça "puro talento" de Félix, Benfica agradece ao jovem

Lusa Comentários 03 Jul, 2019, 20:46 | Futebol Internacional

Assim que foi confirmado o negócio, no qual o Atlético de Madrid vai pagar 120 milhões de euros ao Benfica, a formação madrilena divulgou um vídeo anunciando a concretização da aquisição, com o Museu do Prado como 'pano de fundo'.



"Nos últimos 200 anos, o Museu do Prado tem albergado nas suas paredes várias peças de enorme talento", pode ler-se na abertura de um vídeo, com 1.37 minutos de duração.



Na sequência, surge João Félix a percorrer as salas do Museu do Prado, em Madrid, e a apreciar as obras expostas no edifício, que celebra 200 anos de existência.



O vídeo encerra com a seguinte mensagem: "Bem-vindo, João Félix. Puro talento."



Pouco depois, também o Benfica assinalou a saída do jovem, de 19 anos, com um vídeo, no que inicia com o momento da estreia de Félix pela equipa principal, ao ser lançado aos 88 minutos do encontro com o Boavista, no Estádio do Bessa, em agosto do ano passado.



Além de alguns golos, assistências, dribles ou festejos de João Félix na última temporada, os campeões nacionais recordam as palavras do treinador Bruno Lage, quando decidiu que iria apostar no avançado: "Se eu quero deixar uma marca, é jogar em 4x4x2 e meter o miúdo a jogar."



Se o Atlético deu as boas-vindas a João Félix, o Benfica despediu-se com um "Obrigado, Félix".



João Félix transferiu-se do Benfica para o Atlético de Madrid, que pagou a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, anunciou hoje o campeão português de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os 'encarnados' informam que o Atlético de Madrid "pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros".



Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.



Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.