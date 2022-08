Atlético de Madrid regressa às vitórias em Valência

No Mestalla, o avançado gaulês foi lançado nos "colchoneros" aos 64 minutos e, pouco depois, aos 66, fez o único tento da partida, após assistência do seu compatriota Lemar.João Félix foi titular na formação da capital espanhola, assim como Thierry Correia no Valência, com André Almeida a ficar no banco durante todo o jogo na formação da casa.Correia até viu o cartão vermelho na primeira parte, por suposta entrada violenta sobre Morata, mas o árbitro da partida acabou por alterar a sua decisão e reduziu o castigo do lateral português para amarelo.Após o desaire caseiro com o Villarreal (2-0), o Atlético de Madrid alcançou a segunda vitória na Liga espanhola e passou a somar seis pontos, enquanto o Valência, que confirmou a chegada do avançado uruguaio Edinson Cavani, continua apenas com três, agora com um registo de dois desaires consecutivos.





Bilbau em alta



No primeiro jogo do dia, o Athletic Bilbau reforçou o bom arranque de campeonato que está a fazer, desta vez com uma goleada por 4-0 em Cádiz, clube que passou a ser o único sem pontos na competição e também sem qualquer golo marcado.



O emblema basco, que contou com um "bis" do suplente Guruzeta, naqueles que foram os primeiros dois golos do avançado de 25 anos na liga espanhola, soma sete pontos, mas sobretudo leva um registo de cinco tentos marcados e nenhum sofrido em três rondas.



A terceira jornada termina com Real Madrid e Bétis na frente, ambos com nove pontos, e com o estatuto de equipas que continuam 100% vitoriosas neste arranque da campeonato.