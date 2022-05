Atlético de Madrid sobe ao terceiro lugar da La Liga

Paralelamente, o Atlético de Madrid garantiu a Liga dos Campeões, uma vez que tem mais seis pontos do que o Betis, sobre quem tem vantagem no confronto direto.A terceira igualdade consecutiva do Sevilha, equipa do antigo técnico do FC Porto Julen Lopetegui, custou a posição no pódio, ainda assim cinco pontos acima do Betis, quinto, na luta pelo quarto lugar, que ainda vale a "Champions".Florentino foi titular no Getafe que empatou 1-1 em casa do Osasuna, que não vence há quatro encontros e assim se despede da já ténue ilusão de ainda ir à Liga Conferência Europa.O Getafe é 15.º, com 38 pontos, ficando quase a salvo, pois está cinco pontos acima da linha de água quando há somente seis pontos em disputa.O Alavés ganhou ao Espanyol por 2-1, contudo continua em penúltimo, com 31 pontos, a quatro do Cadiz, em posição de salvação, mas ainda com um jogo por disputar.