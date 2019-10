Atlético de Madrid soma mais um nulo e vê Real Madrid escapar na liderança

Lusa Comentários 06 Out, 2019, 17:56 | Futebol Internacional

Com o internacional português João Félix entre os titulares (foi substituído aos 60 minutos), os ‘colchoneros’ voltaram a mostrar incapacidade para fazer golos e só não perderam o jogo porque Sandro Ramírez desperdiçou uma grande penalidade no decorrer do primeiro tempo.



Após o empate 0-0 no dérbi com o Real Madrid, na jornada anterior, a formação liderada por Diego Simeone averbou o terceiro ‘nulo’ nos últimos quatro jogos no campeonato, tendo, pelo meio, vencido o Maiorca, por 2-0.



Com este resultado, o ‘Atleti’ é segundo classificado, com 15 pontos, a três do líder Real Madrid, que no sábado venceu por 4-2 o Granada.



Os ‘colchoneros’ podem ainda ser ultrapassados por FC Barcelona ou Sevilha, que hoje se defrontam, e Real Sociedad, todos com 13 pontos e menos um jogo realizado.



Na Galiza, o Celta de Vigo encerrou uma série de cinco partidas sem vencer e bateu o Ahtletic Bilbau por 1-0, com um golo de Iago Aspas, aos 74 minutos.



Num encontro entre ‘aflitos’, o Maiorca, que vinha de seis jogos sem ganhar, venceu por 2-0 o Espanyol, com tentos Ante Budimir e Salva Sevilla, aos 37 e 73 minutos, respetivamente.