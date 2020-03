Atlético de Madrid vai reduzir salários de jogadores e funcionários

O clube do português João Félix adianta que irá tentar "minimizar o impacto da medida”, causada pela paragem dos campeonatos na sequência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e irá limitá-la ao que é “estritamente essencial”.



O diretor executivo do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, explicou que o recurso ao ERTE foi “uma decisão difícil” de tomar, mas foi pensada com “o único objetivo de garantir a sobrevivência do clube”.



Gil Marín salienta que a medida afetará “funcionários, jogadores e técnicos das equipas", e promete que “tudo voltará ao normal” quando regressar a competição.



"Nunca na história recente de nosso país enfrentámos uma crise desta magnitude ou com consequências dramáticas em termos de saúde”, acrescenta Gil Marín, garantindo que, enquanto diretor, nunca passou por “um momento tão delicado e de futuro incerto”.



O acionista principal do Atlético de Madrid recordou que em poucos dias o clube passou da “euforia do Liverpool”, com a vitória que deu o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões, para o confinamento, e prometeu todo o seu apoio até a competição recomeçar.



"Não sabemos quando é que a competição será retomada e em que condições, portanto ainda não podemos especificar nenhuma medida a esse respeito, mas desejo enviar uma mensagem de calma a todos e dizer que já estamos a trabalhar em todos os cenários possíveis”, refere.



O Espanyol, à semelhança do que fez o FC Barcelona na quinta-feira, também anunciou hoje que irá apresentar às autoridades para o trabalho um ERTE (expediente temporário de emprego) em que pretende avançar com um corte salarial aos futebolistas.



A medida foi anunciada em comunicado e afeta o plantel principal, no qual se inclui o ex-benfiquista Raul de Tomás, a equipa feminina, do Espanyol B, dos juniores e juvenis, bem como treinadores e preparadores físicos das várias equipas.



Também o FC Barcelona anunciou a adesão ao ERTE, que irá implicar “a redução proporcional da remuneração prevista nos respetivos contratos de trabalho”, salientado que, na aplicação esta medida, irá “obedecer escrupulosamente às normas vigentes na lei do trabalho”.



