Atlético de Madrid vence em Girona nos descontos

Álvaro Morata, aos 90+4 minutos, deu os três pontos ao conjunto comandado pelo argentino Diego Simeone, num tento validado pelo videoárbitro, após o árbitro anular inicialmente o lance.Antes, os "colchoneros" fizeram nova exibição "cinzenta", com pouco futebol demonstrado e com o esloveno Oblak, antigo guarda-redes de Rio Ave e Benfica, a fazer várias defesas para manter os catalães a zeros.Só o tento do substituto Morata, que entrou pouco depois da hora de jogo para o lugar do ausente Depay, a par do argentino De Paul, salvou o emblema da capital de perder pontos.Com este triunfo, o segundo consecutivo, o "Atleti" consolidou o terceiro lugar, com 48 pontos, agora mais três do que o quarto, a Real Sociedad, que empatou em Maiorca (1-1).Na frente, está destacado o FC Barcelona, com 65 pontos, e mesmo o campeão em título, o Real Madrid, está num distante segundo, com 56. O Girona está num tranquilo 12.º, com 30.