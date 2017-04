Atlético de Madrid vence Espanyol e consolida terceiro lugar da liga espanhola

Lusa 22 Abr, 2017, 23:32 / atualizado em 22 Abr, 2017, 23:32 | Futebol Internacional

A equipa de Diego Simeone, que teve Tiago no banco, sofreu para somar os três pontos, mas chegou agora aos 68, três acima do Sevilha, que na sexta-feira bateu o Granada por 2-0, e quatro abaixo do Barcelona, que é segundo e só no domingo entra em campo, na casa do líder Real Madrid (19:45).



O golo do avançado francês, aos 73 minutos, acabou por 'salvar' a equipa, que teve dificuldades em criar oportunidades face a um dinâmico e compacto conjunto catalão, que é nono com 49 pontos, a quatro pontos dos lugares europeus.



Antes, o Osasuna desperdiçou a oportunidade de garantir a manutenção ao consentir um empate caseiro (2-2) com o Sporting Gijón.



Um autogolo de Jorge Meré, aos 19 minutos, e um golo de Kenan Kodro, aos 72, deram vantagem ao conjunto de Petar Vasijlevic, que viria a sofrer dois golos em dois minutos, aos 79 e 81, com Canella, primeiro, e Carlos Castro, depois, a empatarem o encontro.



O resultado é mais penalizador para a formação de Gijón, que é 18.ª e antepenúltima, em lugar de descida e quatro pontos abaixo da 'linha de água'.



O Villarreal bateu o Leganés, 17.º classificado, por 2-1, e consolidou o quinto posto, quatro pontos à frente do Athletic Bilbau, que tem menos um jogo, e já a oito do Sevilha, que é quarto.



De manhã, a má temporada do Valência conheceu novo capítulo, com a derrota (2-0) na deslocação ao reduto do Málaga.



Golos de Recio (36) e Ramírez (40) deram a vitória aos homens da casa, com os visitantes, com João Cancelo titular e Nani a partir dos 72 minutos a não conseguirem inverter a desvantagem, mantendo-se no 12.º posto, duas posições e quatro pontos acima do Málaga.