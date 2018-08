Atlético de Madrid vence Real e ergue Supertaça Europeia

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2018, 07:54 / atualizado em 16 Ago, 2018, 07:54 | Futebol Internacional

No primeiro grande teste do treinador Julen Lopetegui, ex-FC Porto e que rendeu o francês Zinedine Zidane, no Real Madrid "pós-CR7", a equipa "merengue" falhou face a um Atlético de Madrid mais eficaz e que traduziu em golo as oportunidades criadas.





O Real Madrid perseguia a histórica marca de três supertaças consecutivas, mas o Atlético de Madrid não deixou e fez jus à sua apetência para erguer este troféu, fazendo o pleno de triunfos nas três decisões em que participou.







Primeira parte equilibrada





Domínio alternado











"Colchoneros" eficazes



Até final, o Atlético conseguiu controlar a reação "merengue", acabando por arrebatar o troféu no primeiro jogo oficial que o Real Madrid disputou sem Cristiano Ronaldo.





Jogo de palavras divergiu



No final do encontro entre os dois rivais de Madrid, o técnico do Atlético Diego Simeone fez questão de lembrar a importância do triunfo, principalmente devido ao poderio do adversário: "Estou muito contente. Mostrámo-nos em grande nível, ainda por cima numa final europeia. Ganhámos ao Chelsea há uns anos e agora vencemos um rival, que possui uma grande hierarquia e história sobretudo na europa. Foi a primeira final que perdeu nos últimos anos e felizmente fomos nós a vencê-la", destacou o técnico "colchonero", que viu o jogo da bancada devido a castigo, lembrando ainda o que falta da temporada.















Do lado do Real Julen Lopetegui adotou o discurso habitual apó a derrota dos "merengues": "O que estou a sentir? Frustração! Agora toca a levantar a cabeça e arrancar bem na Liga! Domingo tem início a prova e há que começá-la da melhor forma", referiu o treinador do Real.









No próximo fim de semana começa o campeonato da I Liga espanhola.



O dérbi madrileno em Talin começou praticamente com o golo do Atlético de Madrid, por Diego Costa, no primeiro minuto, com um remate certeiro entre o guarda-redes Keylor Navas e o poste, após iludir os centrais Sérgio Ramos e Raphaël Varane.O Real respondeu ao golo sofrido e um cruzamento rasgado de Marcelo, aos 17 minutos, obrigou o guarda-redes Jan Oblak a evitar o pior frente a Karim Benzema.O golo do empate surgiu por Karim Benzema, aos 27 minutos, numa altura em que o Real Madrid mandava no jogo, através de um cabeceamento na pequena área, após cruzamento longo de Gareth Bale, que fugiu à marcação de Koke e Lucas Hernández.Na segunda parte, o Atlético de Madrid entrou melhor do que o rival da capital espanhola e o primeiro sinal foi deixado pelo campeão mundial pela seleção francesa Antoine Griezmann, aos 48, mas o remate saiu prensado contra um adversário.Depois de Gareth Bale, aos 61 minutos, ter ultrapassado Lucas Hernández e criado perigo para a baliza do Atlético de Madrid, aos 63, a punir mão de Juanfran, o Real Madrid chegou à vantagem na conversão de uma grande penalidade por Sergio Ramos.Da bancada, por castigo, o treinador Diego Simeone viu a sua equipa ficar em desvantagem e mais preocupado ficou com as facilidades concedidas pelos seus jogadores, aos 70 minutos, que permitiram um remate central a Raphaël Varane e a recarga a Luca Modric.O Atlético de Madrid voltou a sacudir a pressão do Real Madrid e chegou ao empate com novo golo de Diego Costa (2-2), aos 79 minutos, no aproveitamento de uma jogada que parecia perdida e que contou ainda com a colaboração de Juanfran e de Ángel Correa.Apesar de nos minutos iniciais do prolongamento ter dado mais Real Madrid, foi o Atlético de Madrid a chegar à vantagem por Saúl Niguez, aos 98 minutos, com um remate de primeira a passe de Thomas Partey, numa jogada em que Sergio Ramos e Raphaël Varane não estiveram isentos de culpas.O Atlético de Madrid aumentou a vantagem para 4-2 por Koke, aos 104 minutos, novamente com um remate de primeira em posição central à baliza defendida por Keylor Navas, na sequência de um passe de Vitolo.