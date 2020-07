Atlético de Madrid volta às vitórias frente ao Maiorca

Depois do empate com o segundo classificado FC Barcelona (2-2), na ronda anterior, o "Atleti" regressou aos triunfos perante um aflito Maiorca, que segue em 18.º, primeiro posto abaixo da "linha de água", já a cinco pontos da permanência.Com João Félix no "onze", os "colchoneros" beneficiaram de um "bis" de Morata no primeiro tempo, primeiro de grande penalidade, aos 29 minutos, antes de marcar a passe de Koke, aos 45+4.No segundo tempo, e já sem o avançado português, que saiu aos 55, o capitão Koke marcou com um remate de fora da área, que desviou num defesa, para selar o 3-0 aos 79.Com este resultado, a equipa de Diego Simeone segue em terceiro lugar, com 62 pontos, a oito do "Barça", que só joga domingo em casa do Villarreal.

No mesmo dia, o líder Real Madrid procura segurar ou ampliar a vantagem de quatro pontos para os catalães na visita ao Athletic de Bilbau.